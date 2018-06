Un nuovo album di Adele come regalo di Natale nel 2019?

ROMA – Natale 2019 potrebbe regalare ai fan un nuovo album di Adele. A lanciare il rumor è stato il The Sun, secondo cui la cantante sarebbe rientrata in studio di registrazione in questo periodo.

“Adele – si legge dalle pagine del tabloid – è tornata nel Regno Unito e vuole scriverlo qui. Alcuni musicisti sono stati contattati per lavorare con lei e ha già scritto alcune delle canzoni”.

In programma anche una collaborazione con i Foo Fighters?

La notizia non è stata confermata dallo staff della cantante che, tempo fa, aveva annunciato il ritiro dalle scene musicali. Dai live. Una pausa cercata per ricaricarsi e fare la mamma a tempo pieno. A detta degli informatori sentiti dal The Sun questa pausa potrebbe così avere i minuti contati.

Il nuovo album sarebbe in programma per Natale 2019. In cantiere anche una possibile collaborazione con i Foo Fighters. Già in passato l’artista e il gruppo si erano avvicinati ma la notizia si era rivelata falsa. “Potrebbe capitare la prossima volta”, ha svelato Dave Grohl. I fan di Adele potrebbero avere, quindi, tanto materiale nuovo da ascoltare.