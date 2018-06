Arriva in libreria “Un’estate italiana”, il graphic novel di Enrico Brizzi

Roma – Con i Mondiali di Calcio 2018 in pieno svolgimento esce, sotto il marchio Panini 9L, “Un’estate italiana”, la graphic novel scritta da Enrico Brizzi, autore di Jack Frusciante è uscito dal gruppo e tanti altri best-seller, con i disegni di Denis Medri (Marvel Illustrated, Andre the Giant: Closer to Heaven), coautore del soggetto. Una storia ambientata durante i primi giorni dei Mondiali di Calcio del 1990 che ci riporta all’Italia delle “notti magiche” di Maradona, Schillaci e Matthäus, mentre il Paese si appresta a vivere il crepuscolo della Prima Repubblica.

“Ho imparato a leggere grazie ai fumetti e non ho mai smesso di frequentarli”, racconta Enrico Brizzi. “Cresciuto accanto a uno stadio, sono anche un appassionato di calcio, e da qualche anno mi ronzava in testa l’idea di una storia che restituisse l’atmosfera del ‘campionato più bello del mondo’ e delle ‘notti magiche’ di Italia ‘90, la stagione irripetibile in cui il nostro Paese era al centro del mondo, tanto prospero quanto marcio. Tutti noi eravamo più giovani e dannatamente ottimisti. Credevamo di ascoltare la musica d’un glorioso futuro in arrivo, invece erano le prime note delle trombe dell’Apocalisse.”

“Un’estate italiana” è una storia di ascesa e di caduta, un noir a fumetti magistralmente scritto e disegnato che vede protagonisti due amici di vecchia data, legati da un segreto sepolto nel loro passato, riuniti da un viaggio in auto che ben presto si trasforma in una fuga senza respiro.

Al centro dell’intreccio le vicissitudini di Yuri Salati, stella nascente del calcio italiano e idolo degli stadi all’inizio degli anni ‘80. Un infortunio, le decisioni e gli amici sbagliati portano Salati a giocarsi tutto in un’ultima partita decisiva, mentre il mondo assiste stupefatto alla vittoria del Camerun sull’Argentina, nel match inaugurale dei Mondiali del ‘90.

“Così, insieme a Denis Medri”, dice Brizzi, “abbiamo raccontato per disegni e parole la storia di due amici, un campione mancato e un aspirante politico, alle prese con un piano dissennato che renderà esaltante e tragica la loro ‘Estate italiana’.”

“Nel 1990 avevo 11 anni, e quel Mondiale ha rappresentato per me il definitivo innamoramento per il gioco del calcio”, dichiara Denis Medri. “Le note di ‘Notti Magiche’, cantata dalla Nannini e Bennato, ogni volta mi riportano a quell’estate. Poter finalmente realizzare questo progetto, ideato anni fa insieme ad Enrico, è una bella soddisfazione, e spero possa piacere ai lettori tutti, non solo agli amanti del calcio”.

La graphic novel sarà in libreria e fumetteria dal 28 giugno.