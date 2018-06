El Ritmo (AHI AHI AHI), online il video del singolo di Matteo Markus Bok

BIO

Matteo Markus Bok, classe 2003, parla perfettamente quattro lingue, canta, suona la chitarra e il pianoforte, compone canzoni, danza e recita.

Nonostante la giovanissima età, Matteo ha già calcato palchi importanti muovendo i primi passi nel mondo dei Musical: a soli 9 anni, ha vestito i panni di Simba ne il “Re Leone” e ancora“Peter Pan” e “Priscilla La Regina del Deserto”. A 11 anni ha presentato il programma Magic English trasmesso su Disney Channel. Finalista a TheVoiceKids in Germania nel 2016, la sua popolarità è ulteriormente cresciuta dopo la partecipazione ai programmi TV Italia’s Got Talent nel 2017 e Sanremo Young nel febbraio del 2018. Nel marzo 2018 la Disney ha scelto Matteo come opening act al tour europeo di Soy Luna, 22 concerti in palazzetti sold-out.

Matteo Markus Bok, nato da madre italiana e padre tedesco, ha all’attivo i singoli “È diventata Primavera” (scritto da lui a soli 12 anni), “Just One Lie”, “Miracle”, “Sunshower” e “This Christmas” realizzati con un produttore tedesco.

Apprezzatissimo su Instagram con oltre 190.000 followers e musical.ly con oltre 170.000, è già un riferimento per i teenagers, un modello positivo di ragazzo e artista.