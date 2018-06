L’estate degli studenti italiani tra mare e vacanze studio

ROMA – Che siano spiagge italiane o isole greche gli studenti italiani non hanno dubbi: le vacanze vanno trascorse rigorosamente con amici e familiari. Dopo l’addio ai banchi, i ragazzi possono finalmente godersi tre mesi di liberta’, ma oltre al divertimento c’e’ chi pensa a sfruttare il tempo per vacanze studio o esperienze di formazione. È la scelta di Anna, che si trova in Inghilterra per un corso estivo di due settimane, e di Paola, che a luglio volera’ a Londra per esercitarsi con l’inglese. Ma dopo lo studio le aspettera’ il meritato riposo: per Anna in Grecia con la famiglia, e per Paola a Policastro, nella sua casa in provincia di Salerno.

Libri sotto la sabbia e con la musica al posto della campanella. Per i liceali il mare e’ il posto migliore dove trascorrere le vacanze. Ylenia ha scelto Agropoli e Paestum, mentre per Fabiana e Sara l’estate e’ tutta da vivere nelle loro case di Napoli e Reggio Calabria. Tanto divertimento ma anche esperienze alternative, come quella di Francesco, che ha scelto di partecipare ad uno dei campi estivi di Libera, l’associazione di Don Luigi Ciotti impegnata nella lotta alle mafie. Un’esperienza di arricchimento in cui i ragazzi hanno la possibilita’ di accompagnare le attivita’ dell’associazione nelle reti dell’antimafia sociale. Come lui anche Paolo ha optato per una vacanza diversa, scegliendo di partecipare alla Summer School di giornalismo dell’agenzia di stampa Dire, prima di tuffarsi con i suoi amici nelle acque di Gallipoli.

Per Riccardo, invece, le vacanze dovranno attendere ancora un po’. Rimandato in matematica e fisica, come altri suoi colleghi dovra’ sostenere gli esami di riparazione a settembre, ma potra’ concedersi una pausa per un bagno in Sicilia. Anche i maturandi aspettano con ansia l’arrivo delle vacanze: per loro ci sono ancora gli orali da sostenere, ma si respira gia’ aria di liberta’. Martina e’ gia’ con la testa a Venezia, dove trascorrera’ dieci giorni in compagnia dei suoi amici, mentre Paola su Twitter scrive ‘dopo questa maturita’ andro’ qualche giorno a Firenze con amiche e poi in Norvegia con un’amica’. Giorgia, invece, avra’ poco tempo per riposarsi: “Dopo la maturita’ dovro’ subito prepararmi per i test di ingresso all’universita’- racconta all’agenzia di stampa Dire- ma sicuramente cerchero’ di rilassarmi un po’, magari andando in Spagna con un gruppo di amici o a Berlino. Ma ancora non abbiamo avuto tempo di organizzare- aggiunge- siamo stati troppo concentrati sulla maturita’, ma sicuramente ci sara’ tempo per un po’ di divertimento”. Asia, invece, dopo l’orale andra’ tre mesi ad Arborea, dove lavorera’ come animatrice in un villaggio; “Non vedo l’ora- commenta- e’ la seconda stagione come animatrice”.