Germania eliminata dai Mondiali di calcio 2018

ROMA – La Germania è stata eliminata ai gironi dei Mondiali di calcio 2018. La squadra tedesca, dopo aver perso clamorosamente contro la Corea del Sud, è stata superata dalla Svezia e dal Messico. La Svezia ha battuto il Messico 3-0.

La Germania così è scesa a picco in fondo alla classifica del girone F. Una sconfitta storica per la squadra di Low che non supera la fase iniziale dei Mondiali per la prima volta in ottant’anni. Una eliminazione che ha portato tra i tifosi e i giocatori grande dispiacere.