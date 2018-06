Weekend al cinema con le proposte di Diregiovani. Buona visione!

Hurricane – Allerta Uragano

Sinossi: Mentre l’uragano più violento della storia degli Stati Uniti sta per abbattersi sul Paese Will, suo fratello Breeze e l’agente del Tesoro Casey si troveranno alle prese con un gruppo di rapinatori che vuole approfittare dell’imminente catastrofe per compiere il colpo del secolo

Scheda tecnica: ‘Hurricane – Allerta Uragano‘ regia di Rob Cohen; cast artistico: Toby Kebbell, Maggie Grace, Ryan Kwanten, Ralph Ineson, Melissa Bolona, Ben Cross, James Cutler, Christian Contreras e James Barriscale; genere: azione; distribuzione: M2 Pictures; durata: 103 minuti.