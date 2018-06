Stasera in tv. Su Rai 2 in onda Captain America: The winter soldier

ROMA – Captain America sbarca su Rai 2. Venerdì 29 giugno alle 21.20 andrà in onda il film Captain America: the winter soldier, con Chris Evans, Scarlett Johansson, Samuel L. Jackson, Robert Redford.

La trama

Steve Rogers, alias Captain America, vive tranquillamente la sua vita a Washington D.C., nel tentativo di adattarsi al mondo moderno. Ma quando un collega dello S.H.I.E.L.D. viene attaccato, Steve viene coinvolto in una rete di intrighi che minacciano di mettere a rischio le sorti del mondo.

Unendo le forze con la Vedova Nera, Captain America lotta per smascherare una cospirazione in continua espansione respingendo killer professionisti inviati continuamente per chiudergli la bocca per sempre. Quando il reale obiettivo del perfido complotto viene rivelato, Captain America e Vedova Nera reclutano un nuovo alleato, il Falcon.