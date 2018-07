Maratona la Notte del Giudizio nei cinema The Space

ROMA – “Questo è il vostro sistema di trasmissione di emergenza che annuncia l’inizio dello Sfogo annuale. Al suono della sirena ogni crimine, incluso l’omicidio, sarà legale per le successive 12 ore. Il governo vi ringrazia per la vostra partecipazione”.

Cosa succederebbe se ogni anno, per una notte, tutto fosse concesso – compreso qualsiasi tipo di crimine? La domanda è al centro della saga thriller della Notte del Giudizio (The Purge), ideata e diretta da James DeMonaco, cui The Space Cinema dedica una nuova, esclusiva cinemaratona.

Mercoledì 4 luglio sarà possibile rivedere i primi tre film della trilogia della Notte del Giudizio, seguiti dalla proiezione in anteprima nazionale del quarto titolo della serie. La maratona inizierà alle 18.30 con La Notte del Giudizio (2013), il primo capitolo con protagonisti Ethan Hawke e Lena Headey, seguito alle 20.10 da Anarchia: La Notte del Giudizio (2014) e alle 22.05 da La notte del Giudizio: Election Year (2016). Alle 00.05 sarà infine il turno dell’ultimo film, nonché prequel dell’intera saga, La Prima Notte del Giudizio (2018).

Ambientata in un futuro distopico, la saga racconta di come negli Stati Uniti, per combattere criminalità, disoccupazione e povertà, l’organizzazione dei Nuovi Padri Fondatori d’America abbia istituito un periodo annuale, di dodici ore, chiamato “Lo Sfogo”, durante il quale tutte le attività criminali, omicidio compreso, diventano legali. In particolare, La Prima Notte del Giudizio mostra cosa ha portato alla nascita della pratica dello Sfogo: tutto ha avuto inizio con un esperimento sociologico che, a partire da una comunità isolata, si è poi diffuso in tutta la nazione…

La maratona è inclusa nella programmazione cui è possibile assistere con The Space Pass, lo speciale abbonamento che consente la visione di tutti i film ed eventi in programmazione ogni giorno nei 36 cinema che il circuito conta in Italia a soli 15,90 euro al mese.

Di seguito il programma della serata:

Maratona La Notte del Giudizio con Anteprima (evento nazionale)

18.30 – La Notte del Giudizio (2013)

20.10 – Anarchia: La Notte del Giudizio (2014)

22.05 – La notte del Giudizio: Election Year (2016)

00.05 – IN ANTEPRIMA: La Prima Notte del Giudizio (2018)

Per questo evento è previsto il refill dei pop-corn: chi acquista un pop Maxi potrà riempire illimitatamente il proprio cesto per tutta la durata della maratona.

Il biglietto della maratona è valido per la visione di tutti e 4 i film.

La cinemaratona non è prevista nei cinema di Catanzaro, Grosseto, Lamezia, Parma Barilla, Roma Moderno e Trieste.