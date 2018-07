Addii Vip: è finita tra Sam Smith e Brandon Flynn e Liam Payne e Cheryl

ROMA – Non hanno retto il caldo estivo le storie d’amore di Sam Smith e Lyam Payne. I due cantanti hanno messo la parola fine alle loro rispettive relazioni. Il primo con l’attore di Tredici, Brandon Flynn. Il secondo con l’ex Girls Aloud, Cheryl Cole.

A parlare di crisi erano stati i giornali che citando fonti su fonti avevano insinuato numerosi dubbi.

Sam Smith e Brandon Flynn

“Sam e Brandon hanno avuto una vera storia d’amore vorticosa – aveva anticipato il The Sun -. Si sono davvero innamorati l’uno dell’altro, ma entrambi sono molto impegnati con le loro carriere e purtroppo le cose non hanno funzionato. Sam è ovviamente devastato. Questa è la relazione più significativa che abbia mai avuto. Fortunatamente è in tour negli Stati Uniti proprio ora e questa è una piacevole distrazione”.

A New York, dal palco, Sam Smith ha confermato ogni voce, rivelando al pubblico di stare attraversando un momento difficile. L’interprete di Too good at goodbyes e Flynn stavano insieme dallo scorso autunno.

Liam Payne e Cheryl Cole

La storia tra Liam Payne e Cheryl Cole ha cominciato a traballare qualche mese fa quando i tabloid davano per certo il tradimento dell’ex One Direction ai danni della compagna. Una notizia mai confermata.

Oggi il cantante ha confermato la separazione. “Cheryl e io – ha scritto su Twitter – siamo tristi di annunciare la nostra separazione. È stata una decisione dura da prendere per noi. Ci vogliamo tanto bene ancora come famiglia. Bear (il figlio avuto a marzo 2017, ndr.) è il nostro mondo e chiediamo di rispettare la sua privacy mentre attraversiamo insieme questo momento”. Lo stesso messaggio l’ha pubblicato anche Cheryl.

Liam e Cheryl Cole si erano conosciuti nel 2008 a X-Factor. Lei figurava tra i giudici e lui arrivava come concorrente. I due, però, avevano iniziato a frequentarsi nel 2015. Il 22 marzo 2017 era arrivato il primogenito.