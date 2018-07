Game of Thrones 8 sarà “emotivamente devastante”. Parola di Sophie Turner

ROMA – “Sarà emotivamente devastante”. Così Sophie Turner ha anticipato come sarà Game of Thrones 8.

In un’intervista a Gold Derby ha svelato che non sarà facile guardare i nuovi episodi della serie.

“Posso solo dirvi che molti personaggi finiranno per incontrarsi. Tutti si riuniscono per combattere il pericolo imminente. Ci saranno molte tensioni tra i vari gruppetti, che combatteranno per ciò che crederanno giusto. Ma è comunque Il trono di spade, quindi sarà più sanguinoso, ci saranno molti più morti e sarà emotivamente più devastante di tutti gli altri anni!”.

Per vedere chi sopravviverà bisognerà aspettare il 2019 quando i nuovi episodi di Game of Thrones vedranno la luce.