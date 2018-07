L’ultimo album di Drake da record su Apple Music e Spotify

ROMA – Che Drake sia l’uomo dei record è ormai chiaro a tutti. Le premesse, così, per il suo ultimo album – Scorpion (negli store dal 29 giugno) – erano altissime. E il rapper non le ha deluse. L’interprete di Hotline Bling ha battuto ogni record di streaming su Apple Music e Spotify.

Nel servizio della mela morsicata, Drake ha fatto faville. A sole 24 ore dal suo debutto, il disco ha totalizzato 170 milioni di streaming nel mondo. Numeri da urlo che hanno piazzato Scorpion al primo posto delle classifiche di Apple Music in ben 92 paesi. Un record di streaming che prima era detenuto da Man of the woods, l’ultimo album di Justin Timberlake e prima ancora dal precedente album di Drake More Life, fermo a 89.9 milioni di streaming in un giorno.

Su Spotify, invece, sempre in sole 24 ore, Scorpion ha totalizzato 132.4 milioni di ascolti. Qui Drake ha battuto Post Malone e il suo Beerbongs & Bentleys che, in 24 ore, ha totalizzato 78.7 milioni.