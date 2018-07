Tg Diregiovani – Edizione del 04 luglio 2018

Parte da Bologna il "Paradise Lost Club Tour" di Gemitaiz-Il James Webb Telescope punta la Grande macchia-Amazon Prime Day, pioggia di offerte a luglio-Salmo Academy, selezionati i tre talenti vincitori-Jim Carrey nel cast del live action di Sonic

Nuova edizione del Tg Diregiovani

Parte da Bologna il “Paradise Lost Club Tour” di Gemitaiz

Dopo il successo di ‘Davide’, già certificato disco di platino, Gemitaiz sarà impegnato in un tour che lo vedrà protagonista dei più importanti club d’Italia. Il “Paradise Lost Club Tour” partirà il 10 novembre da Bologna e toccherà diverse città come Roma, Napoli, Firenze e Milano. I biglietti per tutte le date sono disponibili su Ticketone.it e nei punti vendita abituali. L’album “Davide” è stato al primo posto della classifica dei dischi più venduti nelle prime due settimane dopo la sua uscita. Come l’album, anche l’omonimo singolo in featuring con Coez è certificato platino.

Il James Webb Telescope punta la Grande macchia

Su Giove c’è una tempesta anticiclonica che dura da 300 anni. Si tratta della Grande Macchia Rossa. Da qualche tempo la macchia gioviana è sulla lista di obiettivi del telescopio James Webb della Nasa. Gli scienziati saranno in grado di osservare le lunghezze d’onda dell’infrarosso che potrebbero far luce su ciò che causa il colore iconico della macchia, che è spesso attribuito alle radiazioni ultraviolette del Sole che interagiscono con azoto, zolfo e fosforo.

Amazon Prime Day, pioggia di offerte a luglio

Il prossimo 16 luglio Amazon, a partire dalle 12.00, darà il via ad Amazon Prime Day, che si protrarrà fino al 17 luglio. La pioggia di offerte è riservata a tutti i clienti Prime che avranno la possibilità di acquistare a prezzi scontatissimi televisori, giocattoli, cibo, vestiti, prodotti tech, mobili e molto altro. Per chi non è iscritto a Prime e volesse aderire all’iniziativa basterà iscriversi al programma Prime. Dopo i primi 30 giorni gratuiti, il servizio costerà 4,99 euro al mese oppure 36 euro all’anno.

Salmo Academy, selezionati i tre talenti vincitori

Dopo una lunga ricerca, Red Bull e Salmo hanno selezionato i 3 talenti vincitori della Salmo Academy nel campo del beatmaking, video making, e illustrazione. Sono il videomaker Giacomo Montagnoli, il beatmaking Ludovico Secchi e l’illustratore Gino Tremila. I tre ragazzi lavoreranno insieme al rapper al suo nuovo progetto artistico. Sono state quasi 7000 le candidature arrivate da tutta Italia in un mese per la Salmo Academy.

Jim Carrey nel cast del live action di Sonic

Sarà Jim Carrey a dare il volto al cattivissimo Dr. Eggman nel film di Sonic. L’attore sta negoziando con Paramount Pictures per interpretare l’antagonista nell’adattamento live-action/CGI del popolare videogioco Sega. Il film è in fase di pre-produzione e vedrà al timone della regia Jeff Fowler, nominato all’Oscar per il cortometraggio d’animazione Gopher Broke. Confermati nel cast James Marsden e Tika Sumpter. Il film di Sonic uscirà nelle sale americane 15 novembre 2019.