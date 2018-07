Ho dimenticato di prendere la pillola i primi tre giorni del nuovo blister…

Buonasera,

sono una ragazza di 24 anni e assumo da 8 anni la pillola Novynette. Domenica 24 giugno di sera dovevo cominciare il nuovo blister della pillola, dopo la solita pausa di una settimana, ma ho dimenticato di prenderla e così anche i due giorni successivi. Però quella domenica pomeriggio avevo avuto un rapporto completo con il mio ragazzo. Quanta probabilità ho di essere incinta visto che ho dimenticato le prime 3 pillole del blister? Vi ringrazio per la vostra disponibilità e mi scuso per il disturbo.

Anonima

Cara Anonima,

non ci disturbi affatto, siamo qui a posta per cercare di esservi di aiuto!

Tieni presente che la prima settimana di assunzione è sicuramente la fase più delicata per la contraccezione. Poiché il ritardo nell’assunzione ha superato le 12 ore, la protezione contraccettiva potrebbe essere ridotta e di conseguenza non possiamo escludere il rischio di una gravidanza.

Secondo il bugiardino della pillola Novynette è necessaria un’assunzione ininterrotta delle compresse di 7 giorni e non bisogna ritardare di oltre 7 giorni l’assunzione delle compresse dimenticate. Nello specifico sarebbe stato necessario assumere le pillole non appena ricordata la dimenticanza, anche due nello stesso giorno, e utilizzare un contraccettivo di barriera come il profilattico.

Comunque può essere opportuno chiedere consiglio al tuo ginecologo di fiducia che saprà sicuramente esserti di aiuto.

Se dovessi avere un ritardo del ciclo, puoi tranquillamente fare un test, la sua attendibilità non è compromessa dalla pillola anticoncezionale.

Tienici aggiornati su come procedono le cose e torna a scriverci quando vuoi!

Un caro saluto!