“Uma del mondo di sotto”, il fumetto di Marta Baroni tra realismo e magia

Una storia per tutte le età che ci ricorda quanto sia importante non perdere mai la bussola nei propri affetti e nei propri bisogni più profondi.

Roma – Ci sono favole e storie che fanno bene a tutte le età ed è il caso del nuovo libro di Marta Baroni, “Uma del mondo di sotto”, in arrivo in libreria per la linea BaBAO di BAO Publishing.

Un racconto che fonde realismo e magia e che ci ricorda quanto sia importante non perdere mai la bussola nei propri affetti, nei propri bisogni più profondi; per restare umani, per diventare grandi.

Uma è una ragazzina vichingache vive in Norvegia, vorrebbe realizzare il suo più grande desiderio ma qualcosa va storto e il suo destino la porta nel magico “mondo di sotto”. Cadendo in un pozzo dei desideri Uma disimpara a desiderare. Nella storia c’è poi un ragazzo di oggi che scopre l’amore e che non sempre è possibile avere ciò che desideri. Cosa avranno in comune i due? “Uma del mondo di sotto” è un’incredibile avventura in duecento pagine e dice chiaramente di fare attenzione a cosa desideriamo perché si potrebbe avverare, ma dice anche di non dimenticare cosa desideriamo davvero, perché potremmo perderci.

Marta Baroni nasce a Roma nel 1989. Probabilmente è lì che morirà, ma per il momento vive a Bologna ed è artista residente presso Elastico, un posto fuori dal comune che ci piace definire factory. Autrice e illustratrice, nel 2011 ha fondato la sua etichetta indipendente Tentacoli, con cui autoproduce tutto quello che le passa per la testa. Ha collaborato con diverse realtà editoriali come Sinnos, Eli Edizioni, Camelozampa, Giunti, Mondadori. Con l’Associazione Quarantadue è al lavoro sulla serie animata satirica “Verrà Un Giorno”, come colorista e clean-up artist. Per la casa editrice milanese BAO Publishing realizza il graphic novel Al sole come i gatti, nostalgico affresco della propria città di nascita, di cui è autrice completa per la prima volta. Ormai ha capito che vuole fare i fumetti per sempre e quello che ci troverete dentro sarà un mix letale di teen drama, fantasy e kawaii.