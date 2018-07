La nonna di Marco Carta svela cosa ha avuto il nipote

ROMA – Marco Carta voleva mantenere il più stretto riserbo sul suo stato di salute e invece ci ha pensato la nonna ha svelare ogni cosa. Contattata dal settimanale Di Più, Elsa ha rivelato i motivi che hanno costretto il nipote al ricovero.

Si è trattata di un’ulcera. “In famiglia soffriamo un po’ tutti di problemi allo stomaco e Marco era da un po’ che tribolava – ha raccontato la signora -. Insomma, ha sempre avuto una certa acidità di stomaco che non lasciava ben sperare. Del resto, la sua attività a volte lo porta a essere stressatissimo. La vita da musicista lo porta sempre in giro, tra concerti e spettacoli, e ovviamente non mangia bene. Un’ulcera. E per questo è stato costretto a operarsi. Per fortuna è tutto passato, adesso quello che conta è che si riposi e si rimetta in piedi”.

Chissà come il cantante avrà preso le dichiarazioni della nonna. Su Instagram, il 33enne aveva aggiornato i fan su quello che stava accadendo ma aveva preferito non rivelare nulla che potesse dar adito a ulteriori chiacchiere. “Non importa cosa ho avuto – aveva scritto -, lasciamo la morbosità fuori dalla finestra di questa stanza”. A rovinare i piani ci ha pensato la nonna!