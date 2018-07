Giorgia Meloni VS Aida Nizar: “Per questa ignorante lavori socialmente utili”

ROMA – Aida Nizar, ex concorrente del Grande Fratello 15, torna a far parlare di sé.

Dopo essere stata multata per il bagno dentro la Fontana di Trevi, l’eccentrica conduttrice spagnola ci riprova e si butta nella Fontana dei Quattro Fiume a Piazza Navona.

Tutti contro la Nizar

Adora la sua vita ma sono tutti contro di lei: Da Rita Dalla Chiesa a Giorgia Meloni.

“Ma chi si crede? Anita Eckberg?”, ha commentato l’ex conduttrice di Forum. Ma la Nizar risponde con poca eleganza:

“Rita della chiesa … ADORA TE STESSAA…!!! GODI LA VITA E NON INFASTIDIRMI PIÙ CON I TUOI COMMENTI POCO CARINI E LA TUA INCOMPRENSIBILE RABBIA VERSO AÍDA … COSA HO FATTO DI MALE ?? ADORARE ME STESSA ,INSEGNARE ALL’ITALIA QUANTO È BELLO AMARSI ??? FARE QUELLO CHE AMI SENZA FARE DEL MALE A NESSUNO??? QUESTO TI SEMBRA UN CRIMINE? ATTENTA A GIUDICARMI, LA PIETRA CHE OGGI LANCI CONTRO DI ME PUÒ ESSERE QUELLA SU CUI INCIAMPERAI DOMANI! E Ti prego di NON ESSERE RAZZISTAAAAA!!! HAI DETTO CHE MI VUOI FUORI DALL’ITALIA ???… MA TU SAI QUANTO È GRAVE DIRE QUESTA FRASE ??TE NE RENDI CONTO? QUI IN SPAGNA L’ITALIA È SEMPRE LA BENVENUTA… E INOLTRE TI CHIEDO DI RISPETTARE a UNA DONNA CHE LOTTA PER I SUOI SOGNI una donna DAI SOGNI REALIZZATI PERCHÉ SONO UNA GRANDISSIMA LAVORATRICI.

TU SEI FELICE?PERCHÉ DI SOLITO LE PERSONE CHE CRITICANO, CHE NON TI SOPPORTANO SONO QUELLE CHE OSSERVANO LA TUA VITA PERCHÉ È COMUNQUE PIÙ INTETESSANTE DELLA LORO! FATTENE UNA RAGIONE L’ITALIA È PAZZA PER ME, QUINDI “FATTI UNA FORCHETTATA DI CAVOLI TUOI !” E RICORDA CHE OSCAR WILDE DICEVA “QUANDO MI INSUALTANO SO DI AVER TOCCATO LE STELLE” DIMMI HO TOCCATO LA TUA STELLA ??“.