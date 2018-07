Vacanze italiane per Ed Sheeran, il cantautore in Umbria

ROMA – Ed Sheeran è tornato in Italia. Questa volta, però, non per impegni lavorativi. Il cantautore è stato, infatti, beccato in Umbria durante le sue vacanze. Per la precisione a Panicale (in provincia di Perugia), sulle rive del lago Trasimeno.

A provarlo un selfie scattato da due ragazze del centro informazioni turistiche.

Sheeran va spesso in Umbria. L’interprete di Shape of you ha una casa con vista sul borgo di Paciano. Una dimora dove rifugiarsi in cerca di relax e privacy. “C’è una vigna e appena l’ho vista ho deciso che dovevo comprare quel posto – aveva raccontato qualche tempo fa il cantante -. Non sono il tipo da villa a Hollywood, e mi piacerebbe farci crescere i miei figli, se mai un giorno ne avrò”.