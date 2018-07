Vaccini, iscrizione a scuola con autocertificazione

ROMA – Sara’ sufficiente un’autocertificazione per l’iscrizione al prossimo anno scolastico 2018-2019. Lo annuncia in conferenza stampa la ministra della Salute Giulia Grillo. Per iscriversi all’anno scolastico 2018-2019 bastera’ presentare un’autocertificazione che attesti l’avvenuta vaccinazione del bambino. Lo dice il ministro della Salute, Giulia Grillo, presentando la semplificazione degli adempimenti amministrativi sui vaccini in vista del prossimo anno scolastico, insieme al collega del Miur, Marco Bussetti.

La circolare prevede che per i minori da 6 a 16 anni, quando non si tratta di prima iscrizione, resta valida la documentazione gia’ presentata per l’anno scolastico 2017-2018, se il minore non deve effettuare nuove vaccinazioni o richiami. Per i bambini da 0 a 6 anni e per la prima iscrizione alle scuole (6-16 anni), invece, bastera’ una “dichiarazione sostitutiva di avvenuta vaccinazione”. Per Bussetti “e’ un’iniziativa meritoria”, un modo “per rendere piu’ semplici le operazioni in famiglia sul tema delle vaccinazioni. Un atto di sensibilita’ verso la comunita’”.