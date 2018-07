Apple starebbe per tornare agli iPhone colorati

ROMA – Apple sarebbe pronta a tornare al colore. Secondo indiscrezioni – diffuse dal solito Ming-Chi Kuo – Cupertino avrebbe in cantiere, tra i nuovi modelli di iPhone, degli smartphone super colorati.

L’iPhone OLED da 6,5″ uscirà nei colori nero, bianco e oro. Sarà il presunto modello da 6,1″ con schermo LED a sperimentare colorazioni che non si vedevano dai tempi dell’IPhone 5C. Il melafonino dovrebbe arrivare in grigio, bianco, blu, rosso e arancione.

Resta da capire se l’iPhone in rosso farà parte dei “Product (RED)” o no, la gamma di prodotti venduti per promuovere la lotta contro l’AIDS. Inedito, invece, sarebbe l’arancione, mai utilizzato prima d’ora.