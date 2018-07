Il Terrone Va Di Moda, il nuovo singolo de Il Pagante online da oggi

Il Terrone Va Di Moda, il testo

L’italiano all’estero litiga con il local

Alza la voce, si fa riconoscere per ogni cosa

Sì ma dall’accento io lo sento che non è di zona

Che non è nè di Bolzano nè di Bellinzona

Quando è nella folla è un talento fuori dalla norma (eeh)

Io non ho la stoffa no, sono fuori luogo e in paranoia (eeh)

Ho i sensi di colpa perchè non ho mai visto Gomorra

E ogni volta è sempre la stessa storia

Vorrei fare colpo sì ma lei mi ignora

Arriva un tipo lampadato con le Hogan

Che fa una battuta e ridon tutti come a scuola

Perché sanno tutti che

Il terrone va di moda

Wooh

Il terrone va di moda

Ho un amico a Gallipoli

Con la faccia da made in Italy (eeh)

E a scanso di equivoci

Quando parla escono i sottotitoli (eeh)

Arriva sempre in ritardo almeno di due ore

E dà la colpa al fuso orario del meridione

In tre in moto senza il casco

Scatta il verde e suona il clacson

Riconosci il personaggio

Con l’applauso all’atterraggio

Non saranno dei lord

Come fanno non lo so

Ma con la camicia aperta

Schiaccia il fascino del lord

Vorrei fare colpo sì ma lei mi ignora

Arriva un tipo lampadato con le Hogan

Che fa una battuta e ridon tutti come a scuola

Perché sanno tutti che

Il terrone va di moda

Wooh

Il terrone va di moda

Cena in famiglia dove non ci si annoia

A tavola nipoti, cugini e la nuora

Nostalgia del Napoli di Maradona

Nonna frigge sembra di essere al McDonalds

E col sorriso in bocca canto questo slogan

Il terrone va di moda

Oh il terrone va di moda