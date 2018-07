Una vita in vacanza, storia di una storyteller in barca a vela

ROMA – Una ragazza di 26 anni e’ stata assunta da una startup italiana, Sailsquare, per viaggiare il mondo in barca a vela. Ha un contratto a tempo indeterminato, uno stipendio, la malattia, la tredicesima e le ferie (che sembra un paradosso, visto che e’ sempre in vacanza!). Insomma, e’ un’impegata a tutti gli effetti: e’ il nuovo lavoro piu’ richiesto (e piu’ desiderato) nel mercato: lo storyteller.

Lei si chiama Alyzee Joy Montana, e nella sua firma si legge ‘Media crew & storyteller per Sailsquare’. Il suo lavoro e’ appunto proprio ‘stare in vacanza’, partecipare ai viaggi in barca a vela piu’ interessanti presenti su Sailsquare, la piattaforma che mette in contatto skipper e viaggiatori, e di raccogliere le esperienze e le emozioni a bordo su diversi media. No, non e’ un’influencer. Quello che fa non e’ ‘vendere’ il suo successo sui social alle aziende, veicolando contenuti di brand ai follower.

Alyzee rappresenta gli occhi e la voce della startup italiana Sailsquare; con le sue capacita’ fotografiche, di video-editing e di scrittura fornisce all’azienda la linfa vitale della propria comunicazione: le emozioni. Dopo pochi giorni dal suo arrivo negli uffici di Milano, era gia’ in viaggio verso la sua prima destinazione: Cuba, dove racconta meravigliata la sua straordinaria esperienza umana con degli sconosciuti. Seguita dalla Norvegia, per giocare ai vichinghi nei fiordi. Poi le Seychelles, dove ha scoperto il divertimento di piu’ barche che navigano insieme. E la nostra Isola d’Elba, che le ha fatto scoprire i paesaggi piu’ belli a pochi passi da casa. E non dimentichiamo l’emozione di vivere una regata su barche d’epoca, La Voiles D’Antibes, da togliere il fiato.