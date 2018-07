È di Motta il “miglior disco in assoluto” 2018

Roma – Va a Motta la prestigiosa Targa Tenco per il “miglior disco in assoluto” 2018.

Dopo la Targa per la Miglior Opera Prima con “La Fine dei Vent’anni” nel 2016, l’artista fa il bis con “Vivere o Morire”. Un altro riconoscimento che consacra il cantautore e polistrumentista toscano un talento unico nella scena musicale contemporanea.

“Domenica parte il tour e sarà festa” scrive Francesco sui social; questo secondo album era una grande sfida, un’altra prova da superare senza il grande maestro Riccardo Sinigallia e a parlare evidentemente non sono solo gli ascolti: Motta continua a scalare classifiche e a vincere, e continua – incredulo – a esternare meraviglia e felicità.

E noi non resistiamo, dobbiamo dire che a un artista così gli si vuole un gran bene!

“Vivere o Morire”, è uscito il 6 aprile per Sugar ed è entrato direttamente al quinto posto della classifica dei dischi e al primo dei vinili più venduti in Italia (diffusa da FIMI/GfK Italia). Dal 29 giugno suona alla radio “Quello che siamo diventati”, il secondo singolo estratto dall’album.

Domenica 8 luglio partirà la tranche estiva di Motta Live 2018, il tour con cui Motta presenterà dal vivo il suo secondo disco.

IL CALENDARIO

08 luglio SOLIERA (MO) – ARTI VIVE FESTIVAL

10 luglio COLLEGNO (TO) – FLOWERS FESTIVAL

11 luglio PESCARA – TERRASOUND

14 luglio SASSARI – ABBABULA FESTIVAL

20 luglio GENOVA – GOA BOA

04 agosto SAN SEVERINO LUCANO (PZ) – POLLINO MUSIC FESTIVAL

10 agosto CIVITAVECCHIA (RM) – LA VECCHIA ESTATE

13 agosto BUDAPEST – SZIGET FESTIVAL

25 agosto EMPOLI – BEAT FESTIVAL

30 agosto MACERATA – SFERISTERIO

02 settembre TREVISO – HOME FESTIVAL

07 settembre PALO DEL COLLE (BA) – FESTIVAL DELLE PERIFERIE