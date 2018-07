Beyoncé e Jay-Z a cena a Milano prima dei concerti italiani

ROMA – Beyoncé e Jay-Z sono arrivati in Italia per i loro due concerti dell’On the run tour II. Stasera si esibiranno a Milano, domenica – per la prima volta – a Roma. Nel capoluogo meneghino la coppia è stata avvistata ieri sera a cena. Nello specifico al ristorante La Risacca Blu, dove i due sono ormai di casa come testimoniano le parole dello staff su Facebook.

“Non c’è due senza tre …ormai come da tradizione sempre qui da noi… – si legge – Jay-Z & Beyoncé… grazie mille ed è sempre un piacere enorme avervi qui da noi”. Ad accompagnare il messaggio tre foto dei due artisti.

Beyoncé di certo non è passata inosservata. Pantaloncini, maglia arancione, capelli cotonatissimi e un sorriso a 32 denti. Jay-Z, che ha posato anche per una foto, era invece vestito di nero.

Ecco le foto pubblicate dal ristorante.