Come organizzare la vacanza perfetta secondo il Travel design

L’estate a pedali che non smette di stupire

Stai cercando uno spunto per la tua prossima vacanza a pedali? Basta seguire i consigli di bikenbike e prenotare (per tempo!) un tour in una delle sue nuove destinazioni, la Sardegna. Un tour che ti permetterà di ammirare il tratto di costa che va dalle incantevoli dune bianche di Capo Comino alla bellissima spiaggia di Berchida fino all’oasi naturalistica di Bidderosa.

Sulla piattaforma italiana dedicata al booking cicloturistico potrai trovare un tour in bici da corsa e tour in e-bike o citybike. Per tutti l’obiettivo è lo stesso: divertirsi in compagnia, scoprendo in bici nuove mete grazie ai Bike Ambassador di bikenbike, ricordando che #lapassioneperlabicisiattacca.