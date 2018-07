Peligro con “La Parte Migliore” in tre tappe del Festival Show

PELIGRO si esibirà live con il brano “LA PARTE MIGLIORE” in tre tappe del FESTIVAL SHOW: l’8 luglio in Prato della Valle a Padova, il 26 luglio all’Arenile Madonna dell’Angelo di Caorle (Venezia), il 2 agosto in Piazza Torino a Jesolo Lido (Venezia).

Il brano “LA PARTE MIGLIORE” ha anticipato l’album di inediti “MIETTA SONO IO”, disponibile in digital download e sulle principali piattaforme streaming (distribuito da Artist First).

“Mietta sono io”



L’album, prodotto da Marco Zangirolami, è un racconto introspettivo del rapper milanese, che si è dovuto mettere in discussione e ha dovuto superare alcuni suoi limiti per riuscire a scoprire un lato di sé finora nascosto.