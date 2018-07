Unboxing Amazon Prime Day 2018, grande evento speciale a Milano

In occasione del Prime Day, Amazon ha organizzato una serie di eventi che animeranno alcune delle principali città di tutto il mondo.

In Italia l’appuntamento è a Milano, a partire dalle ore 19:00 di venerdì 13 luglio e per tutta la giornata di sabato 14 luglio in Piazza XXV aprile.

Due giornate di festa per celebrare l’arrivo di Prime Day.

Diversi gli appuntamenti in programma: esibizioni live con ospiti musicali grazie a Prime Music, ShowMatch aperti al pubblico con Twitch Prime, showcooking in compagnia di Prime Now, divertenti sketch con Prime Video e tanti altri incontri gratuiti aperti a tutti.

Un palco principale, a forma di scatola con il sorriso Amazon, accoglierà esibizioni live di ospiti musicali come Achille Lauro (13 luglio) e Drefgold (14 luglio), divertenti sketch in compagnia dei Boiler con Alessandro Betti (14 luglio) direttamente dal palco di Zelig, reading session con John Peter Sloan (13 luglio) e ShowMatch aperti al pubblico con il campione europeo Fifa17 Daniele “IcePrinsipe” Paolucci (14 luglio).

Tutti potranno partecipare alla festa anche attraverso la diretta streaming delle performance musicali che si svolgeranno durante l’evento.