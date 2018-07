Guereo e Saint Lavrent presentano ai nostri microfoni Tu Lo Sabes

ROMA – In comune hanno il nome Alessandro e la passione per la musica. Loro sono Guereo e Saint Lavrent, due giovani artisti emergenti sulla scena musicale con Tú Lo Sabes: un brano dai ritmi latini che racconta tutto quello che circonda i due ragazzi. In sostanza, la vita di tutti i giorni, ma al centro di tutto, c’è l’amore.

A distinguerli c’è lo spagnolo. Il loro progetto musicale infatti ha come tratto distintivo la lingua latina che si fonde con l’italiano. Questa passione per i ritmi latineggianti deriva dai loro artisti di riferimento: tra questi, Ozuna, Nicky Jam, Bad Bunny.

Guereo e Saint Lavrent non hanno un obiettivo ben preciso, vivono alla giornata con la loro musica e con la determinazione di due giovani artisti che vogliono marcare la loro impronta nel mondo della musica.