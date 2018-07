Al via “Ossigeno Metropolitano”, concorso per under 35 di musica e street art

L’iniziativa nasce per promuovere pensiero e cultura positiva attraverso opere originali legate all’intercultura e alla coesione sociale.

Roma – Se sei un musicista o uno street artist e hai meno di 35 anni hai tempo fino al 30 luglio per partecipare al concorso “Ossigeno Metropolitano”, inviando un brano inedito rap o rock o un’idea grafica di murales sul tema dell’intercultura legato ai fenomeni migratori.

L’biettivo del concorso è raccontare attraverso l’arte la vita, le paure, la rabbia, i sogni e gli amori delle nuove generazioni, e dare voce ai grandi cambiamenti che i fenomeni migratori stanno producendo nel tessuto sociale di periferie e province italiane, e nella cultura del paese.

REGOLAMENTO:

MUSICA

Se hai meno di 35 anni invia entro il 30 Luglio 2018 all’indirizzo mail [email protected] ( Oggetto: Ossigeno Metropolitano Musica):

– un tuo brano (rap o rock) relativo al tema del contest (no cover; edito o inedito)

– link a sito web e/o pagina facebook dell’artista

– breve bio artista

Una giuria tecnica interna a Folias selezionerà sulla base del materiale pervenuto 15 musicisti che parteciperanno gratuitamente a sei giornate di laboratorio musicale su interpretazione e arrangiamento, tenute da Francesco Di Bella, Filippo Gatti e Luca Militant A – Assalti Frontali dal 17 al 22 Settembre 2018 (6 ore al giorno tra mattina e pomeriggio – presso Il Cantiere di Monterotondo Scalo – RM).

Al termine del laboratorio i 15 musicisti si esibiranno live al Monterocktondo a Monterotondo Scalo 2018 Sabato 29 e Domenica 30 settembre 2018, con l’esecuzione live del medesimo brano inviato all’iscrizione del concorso.

Una giuria formata da Giorgio Canali, Luca Militant A e Lucio Leoni decreterà i tre artisti che si aggiudicheranno la realizzazione del videoclip della canzone.

[L’iscrizione al concorso (e quindi anche al workshop) è personale. L’esibizione finale potrà essere in full band]

STREET ART

Se hai meno di 35 anni invia entro il 30 Luglio 2018 invia (attraverso una mail unica – se necessario, contenente link dropbox, NO wetransfer) all’indirizzo mail [email protected] (Oggetto: Ossigeno Metropolitano Street Art)

– il tuo portfolio, contenente bio e/o cv e, laddove presenti, immagini di lavori già eseguiti

– 1 idea grafica di murales sul tema generale del concorso.

Una giuria tecnica interna a Folias selezionerà, sulla base del materiale pervenuto, 5 artisti che parteciperanno gratuitamente a sei giornate di laboratorio, dal 24 al 29 Settembre 2018 (6 ore al giorno tra mattina e pomeriggio), tenuto dal visual artist Tellas, con il supporto di qwatz, platform for contemporary art e della storica dell’arte Anna Chiara Anselmi. Durante il laboratorio sarà realizzata una grande opera collettiva di street art su un edificio pubblico di Monterotondo Scalo (RM), con copertura totale dei costi da parte di Folias.

Il progetto prevede anche la realizzazione di un videoclip che racconti l’opera realizzata.

L’iscrizione al concorso è totalmente gratuita.

Il materiale inviato non verrà restituito e non ci sarà alcun obbligo per l’organizzazione di comunicare gli esiti relativi alle opere non classificate.

I diritti d’autore sul lavoro inviato, rimangono in possesso del legittimo proprietario. L’Organizzazione declina ogni responsabilità in caso di violazione dei diritti d’autore, e l’artista/band, fin dal momento della sua iscrizione al Concorso, si dichiara responsabile per un’eventuale violazione dei diritti d’autore.

Gli artisti premiati hanno facoltà di rinunciare al premio e, in tal caso, il premio sarà riassegnato secondo le classifiche stilate dalle giurie. Ciascun artista detiene i diritti delle immagini e delle opere candidate ma cede alla Cooperativa Sociala Folias, senza corrispettivo alcuno, i diritti di riproduzione, esposizione, pubblicazione e comunicazione al pubblico, con qualsiasi modalità per le opere in concorso. Folias, nel pieno rispetto del diritto d’autore, eserciterà tali diritti per tutte le attività istituzionali di comunicazione inerenti al concorso.

Info e regolamento: http://www.folias.it/ ossigenometropolitano/