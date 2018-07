Temptation Island, tutto quello che è successo nella prima puntata

Ida e Riccardo

Cosa ha combinato Riccardo?

La prima cosa che ha fatto è perlustrare l’appartamento insieme ad una delle tentatrici. Nemmeno un ladro professionista avrebbe usato così tanta accortezza nel controllare le telecamere di sorveglianza. E nemmeno Enzo Miccio in modalità ‘wedding planner’ avrebbe perlustrato in quella maniera una location per i suoi sposi.

Non è finita qua. Riccardo in versione ‘adolescente in piena tempesta ormonale’, tra ammiccamenti, doppi sensi, sguardi e complimenti poco eleganti, non si è lasciato sfuggire nessuna delle tentatrici, tutte sono passate sotto il suo radar.

…e Ida?

Ida in lacrime