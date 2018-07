Premiati dal direttore generale dell’USR Marche i ragazzi dell’IIS “Cambi-Serrani” di Falconara Marittima

“Si scende in campo – ha commentato il direttore Filisetti – per giocare due partite, una con l’avversario e una con se stessi, con le proprie emozioni, le proprie paure e le proprie potenzialità. Nella prima l’importante è competere, nella seconda occorre vincere. Insegnare ad affrontare e vincere questa seconda partita è un fattore essenziale per la crescita di ciascun ragazzo e una sfida per un sistema educativo di qualità. La conquista del premio Fair Play, così come il risultato sportivo comunque prestigioso, è un po’ anche una vittoria del sistema scolastico marchigiano”.

“Sono particolarmente orgogliosa – ha aggiunto Stefania Signorini – per ciò che il nostro corso di liceo sportivo riesce ad esprimere non solo per i tanti successi a livello sportivo e agonistico, ma anche per i valori che intende trasmette come il gioco di squadra, il senso della coralità e più in generale l’educazione, la correttezza dentro e fuori dal campo, la lealtà, la passione. Tutti valori che i ragazzi, con la conquista del premio Fair Play hanno dimostrato di avere pienamente recepito. È il frutto del clima che si respira nella nostra scuola e di un progetto educativo condiviso da tutte le componenti dell’istituto”.

Un ulteriore importante risultato ottenuto dalle atlete e dagli atleti delle scuole marchigiane, frutto di una attenta e specifica pianificazione regionale per la promozione dell’attività motoria e sportiva con l’attuazione del programma “Dalle Scuole che promuovono salute alle Scuole che promuovono lo Sport”. Progetto perseguito nell’ambito di un più ampio lavoro di sinergia e collaborazione con la Regione Marche, il CONI regionale, le federazioni sportive, che per gli aspetti tecnici hanno potuto avvalersi della disponibilità di ragazze e ragazzi dei licei sportivi marchigiani, e gli enti locali.