Pantelleria, a fine agosto il Festival dell’agricoltura eroica

Questa vocazione umana, per la prima volta al mondo, ha visto il riconoscimento della vite ad alberello, patrimonio dell’umanita’ dell’Unesco.

L’incoronazione avvenuta a Parigi nel 2014 ha alimentato nella perla nera del Mediterraneo, quel flusso di visitatori pronti ad accettare l’idea di una vacanza fuori gli schemi, senza programmi, dove l’itinerario va costruito ora dopo ora lasciando che la rigogliosa natura, dove spiccano piante e fiori di cappero, sia la migliore guida.

Per celebrare un dono cosi’ grande e consentire la scoperta di un percorso fatto di natura, storia, tipicita’, in cui spicca un altrettanto ricco patrimonio enogastromico il Consorzio Doc Pantelleria – che in poco meno di sei anni ha raggruppato il grosso della vitivinicoltura pantesca, circa l’85% – lancia il suo primo evento che coinvolgerà tutta l’isola.

Dal 31 agosto al 9 settembre, il ricco programma di ‘Pantelleria Doc Festival’ intende promuovere storie e tradizioni di un’isola dalle mille sfaccettature, e lo fa nel momento cruciale della vendemmia, al fine di assaporare l’essenza dei prodotti a partire dalla terra.

Il collegamento con l’isola sara’ garantito dalla Danish Air Trasport che garantira’ i collegamenti da Palermo, Trapani e Catania con le tratte regionali.