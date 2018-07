Waters torna a Roma 5 anni dopo il maestoso concerto dello stadio Olimpico, quando porto’ in scena integralmente l’album The Wall. Questa volta, si tocchera’ molti ‘punti’ della discografia dell’epoca Pink Floyd, cantando pezzi tratti da ‘The Wall’, ‘Meddle’, ‘Wish You Were Here’, ‘The Dark Side Of The Moon’. E a poi pezzi (4 presumibilmente) tratti da ‘Is This the Life We Really Want?’, il suo quinto album da solista: tra questi, la piu’ che mai attuale ‘The Last Refugee’. Sara’ un concerto da ‘Io c’ero’: al Circo Massimo e’ tutto pronto, il palco, enorme, e’ li’ da giorni, già da ieri sono state chiuse le vie limitrofe e deviate le linee del trasporto pubblico. Sara’ quasi un evento con la ‘E’ maiuscola a livello europeo. Tra effetti speciali, immagini, giochi di luce, lo spettacolo di Roma sara’ diverso rispetto alle altre date del tour di Waters, come successo solo a Londra e Lucca, in Europa, al Desert Trip, negli Usa, e a Citta’ del Messico lo scorso anno.