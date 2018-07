Al RiminiComix in anteprima My Hero Academia. In autunno in tv per Mediaset

MY HERO ACADEMIA IN ANTEPRIMA NAZIONALE

Domenica 22 luglio palco centrale ore 21:15

Boing e Italia 1 hanno concesso l’anteprima nazionale dell’anime “My Hero Academia” che andrà in onda sulle reti Mediaset in autunno,.

MY HERO ACADEMIA è un manga scritto e disegnato da Kōhei Horikoshi, visto il successo l’Anime prende vita quasi subito e viene prodotto dallo studio Bones, in Italia il manga è edito da STAR COMICS

La storia, ambientata in un mondo dove i supereroi sono la norma, segue le vicende di Izuku Midoriya, un ragazzino che sogna di poter diventare a sua volta un eroe

In collaborazione con Italia Uno e Boing abbiamo il piacere di presentarvi in ANTEPRIMA NAZIONALE la prima puntata di MY HERO ACADEMIA

#riminicomix2018