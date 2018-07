Nuova edizione del Tg Diregiovani 

Tg Diregiovani – Edizione del 16 luglio 2018

La Summer school della Dire fa tappa a Napoli

Dopo Roma, la Summer school dell’agenzia Dire fa tappa a Napoli. ‘Informare i giovani, informatori di domani – Le nuove frontiere del giornalismo multimediale’ è il titolo dell’appuntamento durante cui i 40 ragazzi, ospiti del liceo Quinto Orazio Flacco di Portici, dialogheranno e si confronteranno con gli addetti ai lavori sul ruolo e le attività delle agenzie di stampa oggi, sull’incidenza comunicativa e informativa degli scatti fotografici, sulla forza e incisività delle testimonianze e su come raccoglierle, sul valore della sintesi nelle videoinchieste online. La giornata finale, il 20 luglio, si svolgerà all’Antisala dei Baroni del Maschio Angioino.

Mondiali 2018, alla Francia la vittoria

Per la seconda volta nella sua storia, la Francia vince il Mondiale di calcio. In Russia, la squadra di Deschamps ha battuto la Croazia per 4 a 2. A segno Griezmann, Pogba e Mbappé, dopo l’autorete di Mandzukic. L’attaccante croato ha poi accorciato le distanze. Il suo goal e quello di Perisic, però, non sono bastati a contrastare la squadra transalpina. Al minuto 7 del secondo tempo 4 persone sono entrate in campo e sono state immediatamente bloccate dalle forze dell’ordine. Il gruppo delle ‘Pussy Riot’ ha rivendicato l’invasione.

The Leading Guy ricomincia da Times

The Leading Guy presenta il suo nuovo singolo Times. Un brano “frustrato” che nasce dalla voglia di Simone Zampieri – questo il vero nome del cantautore – di ripartire. Ai nostri microfoni, l’artista ci ha parlato del singolo e dei suoi progetti.

Amazon Prime Day, 36 ore di super sconti

Circa 1 milione di prodotti in offerta per una quarta edizione che promette di infrangere ogni record. E’ per oggi l’appuntamento con il Prime Day, la giornata annuale di saldi dedicata ai clienti Amazon. L’evento si concluderà a mezzanotte del 17 luglio, una maratona di 36 ore durante cui sarà possibile fare acquisti a prezzi super scontati. Possono beneficiare delle offerte tutti i clienti Prime, inclusi quelli iscritti al periodo gratuito di 30 giorni. Attivando l’app Amazon è possibile trovare una promozione e seguirla fino all’acquisto.

Emma Marrone, dal 2019 di nuovo in tour

Emma Marrone tornerà con l’Essere Qui Tour Exit Edition 2019. La tournèe partirà il 15 febbraio da Bari e proseguirà il 16 a Reggio Calabria, il 20 a Livorno, il 23 a Bologna, il 26 a Milano e si concluderà il 1° marzo a Roma. Sul palco con Emma, i suoi successi: da ‘Calore’ a ‘L’amore non mi basta’, da ‘Amami’ a ‘Occhi profondi’ e i brani di ‘Essere Qui’, l’ultimo album della cantante. I biglietti del tour sono disponibili da oggi su TicketOne e nei punti vendita abituali.