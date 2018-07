Sottosopra Fest, anteprima ufficiale con il DJ set di Sick Luke

La quinta edizione di Sottosopra Fest, festival dedicato alla musica hip hop in tutte le sue forme, si avvicina. Il 17 luglio a Gallipoli, sul Lungomare G. Galilei, al Praja (e non alle Cave come precedentemente annunciato) avrà luogo l’anteprima ufficiale del festival con il DJ set di Sick Luke, DJ e produttore musicale classe 1994 conosciuto soprattutto per i suoi lavori con la Dark Polo Gang, gruppo romano tra i più chiacchierati e seguiti dell’ondata trap di questi ultimi anni.

Tutti gli eventi del Sottosopra Fest si svolgono a Gallipoli, in diverse location: dopo aver raddoppiato le presenze nel 2017, il festival con il programma di quest’anno promette un ulteriore exploit visto che in cartellone ci sono molti dei nomi più forti della scena hip hop, a partire proprio da Sick Luke.

Dopo questa anteprima prevista per domani sera, il programma del festival partirà ufficialmente la prossima settimana, martedì 24 luglio, con il live di Madman accompagnato da DJ 2P.

La terza data è in programma sabato 4 agosto con tre artisti originari di Roma: Gemitaiz, Achille Lauro e Quentin40.

Mercoledì 8 agosto tocca a Tedua, mentre giovedì 9 agosto si prosegue al Ten Club con Capo Plaza.

Il sesto appuntamento è previsto per domenica 12 agosto allo Stadio Comunale A. Bianco, dove si esibiranno Carl Brave x Franco 126.

Il 15 agosto tocca alla “rockstar” della scena italiana, Sfera Ebbasta, headliner di questa edizione di Sottosopra Fest.

Il closing party del 21 agosto è affidata a tre nomi forti della Machete crew: Nitro, Dani Faiv e Slait.

Biglietti disponibili in prevendita su Ticketone, Vivaticket e Ciaotickets.