CR7DAY, Cristiano Ronaldo a Torino per il suo primo giorno da juventino

ROMA – Cristiano Ronaldo alla Juventus è finalmente realtà. Il numero 7 è arrivato nella giornata di ieri all’aeroporto Caselle di Torino in vista del #CR7DAY in programma oggi.

Una giornata impegnativa che prevede, oltre alle visite mediche effettuate stamattina al J Medical, una conferenza stampa. L’appuntamento è alle 18.30 all’Allianz Stadium nella sala d’onore dedicata a Gianni e Umberto Agnelli.

Ad accogliere il campione una folla in festa di tifosi. Non sono mancati i cori e gli applausi. In centinaia alla ricerca di un autografo o un selfie. E le foto lo testimoniano.