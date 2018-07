Zaini e cuore in spalla, il “Gregge” vola in Islanda

Ormai manca poco, pochissimo. Gli otto 19enni bolognesi in partenza per l’Islanda contano le ore. Freschi di maturita’, partiranno questa sera per la loro grande ‘avventura’, una sfida per corpo e mente con cui hanno deciso di salutare la (fatidica) fine della scuola.

Il ‘Gregge‘, cosi’ hanno deciso di soprannominarsi come gruppo (e cosi’ si chiama noi loro profili Instagram e Facebook dove sara’ possibile seguirli in questa avventura), partira’ stasera in aereo con una grande dose di carica e curiosita’ per scoprire, rigorosamente zaino in spalla e scarponi ai piedi, la natura incontaminata dell’Islanda meridionale con un trekking molto speciale.

Il percorso che gli otto giovani hanno deciso di intraprendere(loro che di trekking in giro per gli Appennini ne hanno fatti gia’ tanti e sempre insieme) e’ uno dei piu’ belli del mondo a livello paesaggistico e naturalistico: si tratta del sentiero che, in Islanda, conduce da Landmannalaugar (nell’interno, a sudovest del paese) fino a Skogar (che si affaccia a sud sull’oceano).



Il motivo che li ha spinti a mettersi alla prova per questi sei giorni che non dimenticheranno molto facilmente lo spiegheranno anche questa sera ai microfoni di Caterpillar, la nota trasmissione di Radio 2, che si mettera’ in contatto con loro tra le 18.30 e le 19, proprio mentre gli otto ‘avventurieri’ saranno alle prese con il check in. “La scuola e’ finita, ma la voglia di mettersi alla prova non ancora.

Per chiudere un ciclo e iniziarne uno nuovo intraprenderemo un’avventura piu’ complessa di quelle vissute in passato”, scrivono i ragazzi sulla loro pagina Facebook ‘Il Gregge in Islanda’.

“Il nostro- dicono ancora- non vuole essere il solito viaggio stereotipato, fatto di divertimento sfrenato in un’isola mediterranea, anche se sempre di un’isola sitratta; per noi rappresenta un’opportunita’ di crescita, un modo attraverso cui riscoprire i valori della fatica e dell’essenzialita’”.

Perche’ in Islanda?



“Per la sua natura selvaggia, i suoi paesaggi ancestrali, espressione di una terra viva, ancora in formazione. Perche’, se ancora non si fosse capito, ci piace camminare, stare insieme mentre superiamo nuovi ostacoli, condividere emozioni e sudore. Perche’, molto semplicemente, abbiamo bisogno di staccare dalla nostra routine quotidiana e amiamo farlo in questo modo”. La loro camminata in mezzo a ghiacciai e vulcani sara’ condivisa momento per momento, con foto e scritti, sui social. E l’agenzia Dire pubblichera’ il ‘diario di viaggio’ che i ragazzi ci manderanno dall’Islanda.



Perche’ gli otto del ‘gregge’ sono convinti che un’avventura come questa possa racchiudere importanti “messaggi” e vogliono condividerli con chi vorra’ seguirli a distanza. Nei giorni scorsi, oltre a preparare i bagagli (in valigia hanno messo prima di tutto gli scarponi datrekking forniti gratuitamente da Aku -azienda di Montevelluna, in provincia di Treviso- che ha deciso di diventare sponsor dell’iniziativa), gli otto bolognesi si sono presentati sul lorop rofilo Instagram. Andrea, Francesca, Pietro, Nicola, Serena,Lorenzo, Leonardo, Bruno. Questi i loro nomi. Anche le presentazioni sono tutta una gag.

Di ognuno di loro i ragazzi riferiscono il sopranome, ma anche il ‘ruolo nel gruppo’ (a uno per dire tocca fare “quello nuovo con gli orecchini” e a un altro “quello che si presenta alla partenza senza sapere cosa si fara’”), il ‘superpotere’ e il ‘punto debole’. E via di risate e frecciatine tra amici da una vita. C’e’ chi “sorride sempre” e chi “collassa dopo aver mangiato una pizza”. Chi “senza bandana non cammina” echi e’ considerato il “pastore”, chi pensa alla logistica e tecnologia e chi fa il “camminatore alfa”.

Ieri hanno postato una foto con le nuove magliette, create appositamente per il viaggio. Tutto e’ pronto: non resta che partire. Oggi la partenza e giovedi’ 26 luglio il rientro. Il trekking vero e proprio, invece, inizia mercoledi’ 18 luglio e finisce martedi’ 24.