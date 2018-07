Temptation Island, ecco tutto quello che è successo nella seconda puntata

Ida e Riccardo

Senza troppi giri di parole. Riccardo continua imperterrito a flirtare con tutte le tentatrici e se ci fossero i cartonati delle ragazze ci proverebbe anche con quelli. Ida, invece, non fa altro che piangere, disperarsi e sfogarsi con un tentatore, senza mai mancare di rispetto al suo compagno.



In soccorso di Ida arriva Gemma. Dopo l’esperta di tendenze, arriva l’esperta del #maiunagioia nonché star del trono over di Uomini & Donne. Invece di aiutarla, si è messa a piangere insieme a Ida. L’ex fiamma di Giorgio Manetti è stata utile come una forchetta quando a tavola c’è il brodo.



Nei video per Riccardo, Ida è disperata e trova in un single una spalla su cui piangere. La giovane mamma ha voluto ringraziate il tentatore con un semplice bigliettino: “Grazie Davide, Ida”. Lui è accecato dalla rabbia e scaraventa in aria qualsiasi cosa lui abbia davanti: lettini, sedie ecc… E non solo. Lui ha parlato del valore del rispetto e pensa che la sua compagna non sia stata rispettosa. Riccardo infatti è stato così rispettoso e addolorato che cerca angoli di casa non sorvegliati (e non per giocare a nascondino) e spalma crema alle single “in tutti i modi, in tutti i luoghi, in tutti i laghi”.

Al falò, Riccardo confida a Filippo di amare Ida e che vorrebbe che fosse la madre dei suoi figli. Così chiede il falò di confronto, che verrà mandato in onda nella prossima puntata.