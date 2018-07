Tg Diregiovani – Edizione del 17 luglio 2018

Nelle News: Levante feat MO e Diplo nel video di Stay Open-Le eclissi: ecco tutto ciò che c’è da sapere-Gigi, l’intervista alla star di Fortnite-Cardi B guida le nomination dei VMA 2018-Ronaldo alla Juve: “È stata una scelta facile”

Nuova edizione del Tg Diregiovani

Levante feat MO e Diplo nel video di Stay Open

La voce di Levante si fonde con quella di MØ in ‘Stay Open’, remix del popolare brano del dj e produttore americano Diplo. Si tratta della prima collaborazione internazionale per la cantante siciliana, portata alla ribalta lo scorso anno grazie alla sua partecipazione come giudice ad X Factor. Il brano è parte della seconda edizione del Tuborg Open, progetto musicale nato con lo scopo di incoraggiare le persone ad essere “Open To More”, mantenendo un atteggiamento aperto e creativo nel seguire le proprie inclinazioni personali, ma anche vivere esperienze sempre nuove, andando oltre i propri limiti.

Le eclissi: ecco tutto ciò che c’è da sapere

L’appuntamento con l’eclissi di Luna più lunga del secolo è per il 27 luglio. Alle 21, il satellite farà il suo ingresso nel cono d’ombra terrestre fino all’oscuramento totale che durerà dalle 21:30 alle 23:13, con il picco alle 22:22. Una durata record di 1 ora e 43 minuti, ben 40 minuti superiore alla media. A rendere l’eclissi ancora più particolare, oltre la caratteristica colorazione rossastra della Luna dovuta all’assorbimento della luce solare da parte dell’atmosfera terrestre, la presenza nella stessa porzione di cielo di Marte, in opposizione perielica.nn

Gigi, l’intervista alla star di Fortnite

Dalla fine del 2014 è online con un suo canale YouTube. Oggi è star di ‘Fortnite’ e ha un seguito enorme online. Questo è Gigi. Ai nostri microfoni, ha raccontato la sua esperienza nel settore del gaming.

Cardi B guida le nomination dei VMA 2018

È Cardi B a guidare le nomination degli MTV Video Music Awards 2018. La rapper guida la lista con 10 candidature. La seguono a ruota i signori Carter, Beyoncé e Jay-Z, con 8. Sette sono le nomination per Drake e Childish Gambino. Sei per Camilla Cabello e cinque per Ariana Grande. La cerimonia di premiazione si svolgerà il 20 agosto al Radio City Music Hall di New York, dove gli award tornano dopo 8 edizioni.

Ronaldo alla Juve: “È stata una scelta facile”

“Venire alla Juve è stata una scelta facile. Parliamo di una delle migliori squadre al mondo. Ho preso da tempo la mia decisione”. Sono queste le prime parole di Cristiano Ronaldo da juventino. Il calciatore è stato presentato nella serata di lunedì all’Allianz Stadium di Torino. Il numero 7 ha accettato la sfida della dirigenza bianconera alla caccia di tutti i trofei. Champions League in primis. Il debutto dell’attaccante potrebbe avvenire già alla prima di campionato: questo è il desiderio di Ronaldo.