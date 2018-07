Gigi, l’intervista alla star di Fortnite

ROMA – Dalla fine del 2014 è online con un suo canale YouTube. Oggi è star di Fortnite e ha un seguito enorme online. È Gigi, youtuber. Ai nostri microfoni ha raccontato la sua esperienza nel settore del gaming. Da Clash of clans a Clash Royal, fino al gioco del momento Fortnite.

20 anni, testa sulle spalle e voglia di mettersi alla prova. YouTube, ormai, per Luigi Puccianti – questo il vero nome di Gigi – è quasi diventato un lavoro ma i risultati non sono arrivati dall’oggi al domani: “C’è questo stereotipo che chi fa lo youtuber diventa ricco in poco tempo ma non è assolutamente vero. Devi fare parecchi numeri per arrivare a un buon livello”. Insomma, la gavetta paga anche online.

Per il futuro Gigi ha tanti progetti. Innanzitutto, iscriversi all’università, trovando un corso di studi che gli permetta di studiare la comunicazione digitale e il mondo che circonda YouTube e il web, proprio per sfruttare la sua esperienza. Nel frattempo, Gigi sta studiando l’inglese e si divide tra video, live ed eventi. Tutti segnalati sui suoi canali social.