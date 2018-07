Un Pokémon è per sempre con l’anello di fidanzamento di Pikachu

Il disegno proposto è sempre uguale: un Pikachu che abbraccia un piccolo diamante.

Al centro dell’anello, il diamante principale appoggiato sul fulmine.

Se volete spingervi oltre, sono disponibili anche gli anelli nuziali di Pikachu, sia per donna che per uomo.

Per la sposa, è disegnato un Pikachu con un diamantino incassato nella coda. Un Pikachu più discreto ricopre l’anello dello sposo.

Anche in questo caso, i prezzi variano a seconda dei materiali scelti. Si passa dai 550 euro dei modelli in oro, agli 875 euro della versione mix platino e oro.