Sammy Basso si è laureato: 110 e lode per il ragazzo affetto da progeria

“Ringrazio i miei genitori che mi hanno donato la vita due volte: quando mi hanno messo al mondo e quando mi hanno fatto diventare l’uomo che sono!”.



Così Sammy Basso festeggia su Facebook un nuovo traguardo. Con la tesi “Novel use of CRISPR-Cas9 System as a therapy for HGPS“, il 23enne affetto da progeria si è laureato con 110 e lode in Scienze Naturali con indirizzo Biologico Molecolare all’Università di Padova.

Iscritto all’ateneo nel 2015, Sammy ha sempre avuto le idee chiare sul suo futuro: diventare ricercatore. E oggi ha compiuto un passo in più verso il suo sogno.

Per Sammy aver portato a termine gli studi è una doppia vittoria.

La progeria, oltre a rendere “vecchio” il corpo, ne accorcia anche la vita.

I 23 anni di Sammy sono un’età record per le sue condizioni.

Questo grazie anche allo sforzo della sua famiglia, che senza perdersi d’animo ha intrapreso un lungo viaggio a Boston, sede del centro di ricerca Progeria Research Foundation, che ha permesso a Sammy di sottoporsi alle terapie sperimentali.



Nel 2005 i genitori, mamma Laura e papà Amerigo, hanno fondato l’Associazione Italiana Progeria Sammy Basso (A.I.Pro.Sa.B.), per dare risposte e far conoscere la malattia in modo più diffuso.

Il caso più famoso di progeria fu quello di Sam Berns, morto a gennaio 2014 all’età di 17 anni.

I genitori seppero della sua condizione quando il ragazzo aveva appena due anni.

Entrambi pediatri, fondarono quello che oggi è considerato il principale ente di ricerca a livello mondiale che studia la malattia, il Progeria Research Foundation.