Tg Diregiovani – Edizione del 18 luglio 2018

Nelle News: Rami Malek è Freddie Mercury nel trailer di Bohemian Rhapsody-Scoperte 12 nuove lune di Giove-Giulia Anania, la cantautrice si racconta a Diregiovani-Skyscraper, al cinema il nuovo film di The Rock-Online il video di ‘Il Terrone Va Di Moda’

Nuova edizione del Tg Diregiovani

Rami Malek è Freddie Mercury nel trailer di Bohemian Rhapsody

E’ online il primo full trailer di Bohemian Rhapsody, l’atteso biopic su Freddie Mercury. Rami Malek interpreta il frontman dei Queen, scomparso il 24 novembre del 1991 a seguito di una broncopolmonite dovuta all’AIDS. Una leggenda della musica, che tornerà a vivere sul grande schermo dal 29 novembre 2018. Il film ripercorre l’ascesa dei Queen, la quasi implosione della band, per culminare con la trionfale performance al Live Aid nel 1985, quando Freddie Mercury guidò i Queen in uno dei più grandi spettacoli della storia della musica rock.

Scoperte 12 nuove lune di Giove

Undici normali e una stravagante. Con le nuove lune scoperte, Giove arriva a contare 79 satelliti: un numero enorme, più di qualsiasi altro pianeta del nostro Sistema solare. Dei 12 oggetti individuati, 9 fanno parte di uno gruppo di lune esterne che orbitano in direzione retrograda, ossia opposta alla direzione di rotazione di Giove; al contrario, altre 2 fanno parte di un gruppo di satelliti più interno con moto progrado. Ma la più curiosa è la dodicesima luna. Più piccola e più distante da Giove di tutte le altre, ha un’orbita più inclinata rispetto al gruppo di lune con moto progrado ed attraversa le lune retrograde esterne. Una situazione instabile che aumenta le probabilità di collisioni.

Giulia Anania, la cantautrice si racconta a Diregiovani

La sua penna ha firmato moltissime canzoni di successo, tra cui “Luna e l’altra” di Emma Marrone, “Fatti bella per te” di Paola Turci e “La soluzione” di Laura Pausini. Lei è Giulia Anania, cantautrice romana. Ai nostri microfoni, ha raccontato i suoi nuovi progetti musicali.

Skyscraper, al cinema il nuovo film di The Rock

Adrenalina allo stato puro, qualche scena surreale e un protagonista più in forma che mai. Sono questi gli ingredienti di Skyscraper. Il film – al cinema dal 19 luglio – è un mix di azione, tensione ed emotività guidato da Dwayne Johnson. L’attore interpreta Will Sawyer, un ex leader del Team di Recupero Ostaggi dell’FBI, che ora valuta la sicurezza dei grattacieli. Durante un lavoro in Cina trova il più alto e sicuro edificio del mondo improvvisamente in fiamme e viene incolpato per questo. Da ricercato in fuga, Will deve trovare i responsabili, ripulire il suo nome e salvare la sua famiglia intrappolata all’interno dell’edificio.

Online il video di ‘Il Terrone Va Di Moda’

Il video di Il Terrone Va Di Moda de Il Pagante è online da poche ore ed è già il numero 2 in ‘Tendenze’ su YouTube. Il videoclip, girato in Puglia, presenta diverse gag simpatiche, come ad esempio l’infinito pranzo di una numerosissima famiglia del sud. L’intento del trio è quello di esaltare con ironia la figura del ragazzo meridionale e nello specifico i suoi successi riscontrati con il gentil sesso in vacanza. Il Pagante è riuscito a sdoganare il termine ‘Terrone’, unendo Nord e Sud, con un brano con un alto tasso di ironia.