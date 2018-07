Kylie Jenner e Travis Scott, insieme per il primo photoshoot di coppia

ROMA – La loro relazione è sempre stata super privata. Kylie Jenner e Travis Scott hanno vissuto l’ultimo anno quasi in una bolla. Oggi, dopo la nascita della loro prima figlia (Stormi), hanno deciso di uscire allo scoperto. GQ li ha ritratti nei primi scatti di coppia e gli ha dedicato la copertina di agosto.

26 anni lui, 20 lei. Entrambi stanno portando avanti le loro carriere con successo. La “piccola” di casa Kardashian sta per diventare la più giovane miliardaria d’America grazie alla sua linea di cosmetici. Scott sta lavorando al suo nuovo album. Insieme stanno crescendo la piccola Stormi, nata lo scorso 1 febbraio dopo mesi di supposizioni e silenzi. La privacy ha, infatti, caratterizzato tutta la gravidanza della Jenner. Fino all’ultimo il mistero ha regnato sovrano.

L’intento era – ed è ancora – sempre lo stesso: quello di non oscurare le proprie carriere con il gossip o con la fama della famiglia Kardashian. “So che non ama l’attenzione – ha detto l’imprenditrice, parlando del compagno -, per questo la nostra relazione è così riservata”.

Negli scatti, Kylie e Travis si mostrano senza nascondere la loro intesa: abbracciati e innamorati. La Jenner non nasconde con Photoshop la cicatrice che ha sulla coscia. Un gesto che è piaciuto ai milioni di fan che la seguono ogni giorno sui social.