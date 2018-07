Al via l’edizione 2018 del Comic-Con di San Diego

Centinaia di migliaia di persone in rotta verso San Diego per l’edizione 2018 del Comic-Con. La più importante convention americana dedicata al cinema, alla televisione, ai videogiochi e ai fumetti apre le porte oggi, per una quattro giorni all’insegna delle grandi anteprime.

E’ proprio questo il motivo dell’assenza dei Marvel Studios: il rischio sarebbe, infatti, quello di far trapelare informazioni importanti su Avengers 4.

Largo dunque al diretto rivale: la DC Comics insieme a Warner Bros monopolizzerà l’attenzione dei migliaia di fan, presentando in anteprima il trailer di Aquaman.