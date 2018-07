Tg Diregiovani – Edizione del 19 luglio 2018

Nelle News: Oggi la strage di Via D’Amelio, Palermo ricorda Borsellino-Beyoncé vuole il Colosseo per il prossimo video-‘The End? L’inferno fuori’, dal 14 agosto al cinema-Al via l’edizione 2018 del Comic-Con di San Diego-Le Coliche tornano con “Essere poveri a Roma Nord”

Nuova edizione del Tg Diregiovani

Oggi la strage di Via D’Amelio, Palermo ricorda Borsellino

Colorare e partecipare. Sono questi gli ingredienti della manifestazione in programma a Palermo in occasione dell’anniversario della strage di via d’Amelio dove persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della scorta Emanuela Loi, Agostino Catalano, Claudio Traina, Eddie Walter Cosina e Vincenzo Li Muli. Tutte le iniziative culmineranno alle 16.58 con il minuto di silenzio.

Beyoncé vuole il Colosseo per il prossimo video

Beyoncé si sarebbe “scontrata”, seppur non direttamente, con Alberto Angela per una notte al Colosseo. Miss Knowles vorrebbe il monumento come set del suo prossimo video. La cantante e il marito Jay-Z avrebbero voluto girare il nuovo video nella notte di sabato 7 luglio. Le tempistiche, però, non avrebbero consentito l’operazione top secret. In più, quella sera la location sarebbe stata occupata da Alberto Angela. La questione però non sarebbe archiviata. “Non ripudiamo la richiesta”, ha dichiarato Il Ministero per i beni e le attività culturali. I Carter avrebbero così rilanciato l’offerta.

‘The End? L’inferno fuori’, dal 14 agosto al cinema

Zombie, paura, splatter e suspance. Questi sono gli ingredienti di ‘The End? L’inferno fuori’, di Daniele Misischia dal 14 agosto al cinema con 01 Distribution. Lo zombie movie, prodotto dai Manetti bros., racconta la storia di Claudio Verona, interpretato da Alessandro Roja. In una Roma frenetica, Claudio, un importante uomo d’affari cinico e narcisista, rimane bloccato in ascensore a causa di un guasto. Bloccato tra due piani e intrappolato in una gabbia di metallo, dovrà fare i conti con qualcosa di disumano e aberrante. La città è in preda al delirio: un virus letale sta trasformando le persone. Solo l’istinto di sopravvivenza potrà contrastare l’apocalisse ormai inevitabile.

Al via l’edizione 2018 del Comic-Con di San Diego

Centinaia di migliaia di persone in rotta verso San Diego per l’edizione 2018 del Comic-Con. La più importante convention americana dedicata al cinema, alla televisione, ai videogiochi e ai fumetti apre le porte oggi, per una quattro giorni all’insegna delle grandi anteprime. E’ proprio questo il motivo dell’assenza dei Marvel Studios: il rischio sarebbe, infatti, quello di far trapelare informazioni importanti su Avengers 4. Largo dunque al diretto rivale: la DC Comics insieme a Warner Bros monopolizzerà l’attenzione dei migliaia di fan, presentando in anteprima il trailer di Aquaman.

Le Coliche tornano con “Essere poveri a Roma Nord”

E’ online il nuovo video de Le Coliche “Essere poveri a Roma Nord”, divertente anteprima che svela la partecipazione dei due creator romani in Romolo + Giuly – La guerra Mondiale Italiana, la nuova serie comedy targata Fox. Nel nuovo video troviamo Le Coliche nell’improbabile ruolo di guardie del famigerato “Check point”, il confine che impedisce alla feccia di Roma Sud di varcare il il territorio della ricca Roma Nord: solo chi possiede, o è bravo a millantare, certi requisiti – dal conto in banca, all’abbigliamento al “jeeppone da safari”- può attraversare il varco per accedere “al posto più bello del pianeta.