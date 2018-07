Tg Diregiovani – Edizione del 20 luglio 2018

Nelle News: Parte da Parigi lo Sfera Ebbasta RockStar European tour 2018-Presentato al Comic-Con il primo trailer di Dragon Ball Super: Broly-Tour e album in arrivo per i Subsonica-Giffoni Film Festival, parte oggi la 48esima edizione-Ant-Man and The Wasp, i protagonisti in Italia

Nuova edizione del Tg Diregiovani

Parte da Parigi lo Sfera Ebbasta RockStar European tour 2018

Dopo aver registrato il tutto esaurito con la prima parte del suo tour, Sfera Ebbasta non intende fermarsi e annuncia il suo “Sfera Ebbasta RockStar European tour 2018”. Si parte da Parigi il prossimo 13 settembre, per proseguire con altre 7 date in giro per il vecchio continente. Durante il tour europeo, il rapper dei record proporrà dal vivo tutti i brani tratti dall’ultimo album d’inediti RockStar, senza dimenticare i maggiori successi che hanno segnato definitivamente l’inizio della sua carriera, consacrandolo come idolo rap tra i più apprezzati della nuova generazione.

Presentato al Comic-Con il primo trailer di Dragon Ball Super: Broly

In occasione del Comic-Con di San Diego, è stato presentato il primo trailer di Dragon Ball Super: Broly, 20esimo lungometraggio del popolare franchise. La pellicola, in uscita nei cinema giapponesi il prossimo 14 dicembre, sarà un sequel della serie anime con una storia tutta nuova. Ad occuparsi personalmene del progetto il papà di Dragon Ball, Akira Toriyama, che ha curato la sceneggiatura del film e il character design. Il film vedrà il ritorno di Broly in una veste inedita e tratterà le origini della forza dei Saiyan, chiarendo il loro legame con Freezer.

Tour e album in arrivo per i Subsonica

Tour e album in arrivo per i Subsonica. “8” è il nuovo disco della band in uscita il prossimo 12 ottobre per Sony. Una notizia molto attesa che vede lo storico gruppo tornare insieme dopo quattro anni per un nuovo album di inediti. Tra i progetti dei Subsonica c’è anche “European reBoot2018”. Dal 4 al 19 dicembre, la band si esibirà live sui palchi di 9 città: Amsterdam, Londra, Dublino, Zurigo, Parigi, Bruxelles, Colonia, Berlino e Monaco.

Giffoni Film Festival, parte oggi la 48esima edizione

Parte oggi la 48esima edizione del Giffoni Film Festival, in programma fino al 28 luglio. In concorso 99 opere tra lungometraggi e cortometraggi. Una grande festa che vedrà partecipare giurati provenienti da 52 paesi del mondo e tantissimi ospiti. Tra questi Paul Rudd e Evangeline Lilly che presenteranno Ant-Man and The Wasp, il nuovo film Marvel al cinema dal 14 agosto. L’edizione di quest’anno si apre sotto il segno dell’acqua per celebrare la terra e riflettere sul tema dell’ambiente.

Ant-Man and The Wasp, i protagonisti in Italia

Hanno fatto tappa a Roma prima di dirigersi al Giffoni Film Festival, Paul Rudd ed Evangeline Lilly, i protagonisti del nuovo film Marvel Ant-Man and The Wasp. La coppia ha raccontato alla presentazione stampa della pellicola com’è stato tornare sul set e continuare una storia che interpretano con grande intesa. Tra commedia e dinamiche familiari, Ant-Man and The Wasp apre risvolti pieni di domande che probabilmente troveranno risposta nel prossimo Avengers. La pellicola ha già incassato circa 300 milioni di dollari al box office mondiale. In Italia arriverà il 14 agosto.