‘Na cosetta estiva per Renzo Rubino

Dopo essere tornato tra i 20 big che hanno partecipato al Festival di Sanremo 2018, con il brano “Custodire”, il cantautore arriva in tour estivo a Roma con “Il Gelato dopo il Mare”

Roma – ‘Na cosetta si fa per dire (e scherzare), sì perché i live di Renzo Rubino sono sempre generosi e travolgenti. Il cantautore pugliese torna il 24 luglio nella capitale, a ‘Na cosetta Estiva appunto, per cantare “Custodire”, brano che lo ha visto protagonista al Festival di Sanremo 2018 e suonare le canzoni del suo album IL GELATO DOPO IL MARE (31 marzo 2017 – Warner Music Italia). Dopo i successi sanremesi – nel 2013 il terzo posto e il Premio della Critica Mia Martini per la sezione Giovani con il brano intitolato Il postino (Amami uomo) e nel 2014 terzo posto tra i big con la canzone Ora e premio per il miglior arrangiamento con l’altro brano Per sempre e poi basta – Renzo Rubino è tornato a casa e alle piccole cose ed ha cominciato a lavorare alle nuove canzoni prendendosi i suoi tempi, senza fretta. Con questo disco, che lo vede in tour lungo tutto lo stivale, si conferma un artista tra i più personali del panorama italiano, fotografato in un momento di particolare ispirazione. Un lavoro molto privato, che nei suoi contrasti cromatici suona come un inno alla vita.

A proposito dell’album Renzo Rubino scrive molto. Il Gelato dopo il Mare arriva in un momento di rinascita e ha per il cantautore più di un significato: «è la soluzione nascosta nella pausa, è leggerezza, è attesa». I lustrini e lo show non lo divertivano più: «Durante una vacanza pugliese ho deciso di rimanere, dimenticandomi la mia vita da supereroe (superinutile)».

«Questo disco è sporco, suonato, vivo. È il lavoro del mio cambiamento. È disordine e ingordigia che diventano lentezza e saper guardare le cose da una prospettiva che non avevo considerato. “Il gelato dopo il mare” non sarebbe mai nato senza un vero distacco, a volte mi sono anche chiesto se un giorno sarei tornato a far musica, ma non ho mai avuto paura. Dovevo trovare la strada giusta e avevo bisogno del mio tempo. Non so se 48 mesi sono tanti ma nel mio caso erano fondamentali. Vivere prima di scrivere».

L’appuntamento è il 24 luglio in via Biordo Michelotti 4.

Ingresso 8 euro Facebook.com/nacosetta