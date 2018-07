Godzilla 2, il Re dei Mostri torna nel primo trailer

Il Re dei Mostri torna sul grande schermo a maggio 2019. E’ stato presentato al Comic-Con di San Diego il primo trailer di Godzilla 2: King of The Monsters.



La pellicola, 35esima dedicata a Godzilla, vedrà risorgere dalla terra antiche superspecie ritenute leggende. Si scatenerà una guerra tra kaiju per la supremazia nel mondo che vedrà Godzilla combattere contro Mothra, Rodan e King Ghidorah.



Diretto da Michael Dougherty, nel cast Vera Farmiga, Millie Bobby Brown, Ken Watanabe, Kyle Chandler, Sally Hawkins, Bradley Whitford, Zhang Ziyi, Thomas Middleditch, Charles Dance, O’Shea Jackson Jr., Aisha Hinds.



Godzilla 2: King of The Monsters è il terzo capitolo del MonsterVerse, franchise crossover di Warner Bros. e Legendary Pictures, che proseguirà nel 2020 con Godzilla vs. Kong.