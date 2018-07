Whatsapp contro le fake news: costretto a limitare l’inoltro dei messaggi

Secondo i due Paesi asiatici, in particolar modo l’India, questa modalità introdotta dall’app di messaggistica potrebbe danneggiare gli equilibri sociali con l’inoltro di falsi allarmi sui rapimenti di bambini.

L’imprenditore è stato così costretto a limitare l’inoltro dei messaggi. In India per esempio l’azione poteva essere compiuta per 250 volte, adesso solo per 5 volte. Zuckerberg inoltre ha annunciato che in tutto il mondo limiterà la funzione a venti contatti.